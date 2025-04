"Let's Dance": Harter Absturz! Bedeutet DAS das Aus für Jeanette Biedermann?

Von Beginn an gehört sie zu den Favoriten bei "Let’s Dance": Jeanette Biedermann (45). Die Sängerin liefert immer wieder eine gute Leistung ab und konnte sich damit schon einiges Lob der Jury einheimsen. Doch in Liveshow 6 lief es anders. Muss sie jetzt um ihr Weiterkommen bangen?

Die Trainingswoche für Show 6 hatte es in sich. Neben dem regulären Einzeltanz stand für die neun verbliebenen Paare auch die Jury-Challenge an, für die sie in drei Gruppen eingeteilt wurden und zusammen einen weiteren Tanz einstudieren mussten. 2 Tänze in eine Woche – eine harte Aufgabe. Vor allem Jeanette hatte zu kämpfen. Sie musste den schnellen Jive lernen, der ihr alles abverlangte. Und tatsächlich lief in der Liveshow nicht alles nach Plan.