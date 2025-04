"Let's Dance": Zuschauer-Aufstand! Darum gehen die Fans jetzt auf die Barrikaden

Mittlerweile wurde bei Instagram bekannt gegeben, um welche Tänze es sich bei Show 7 handelt. Während viele sich bereits auf die Sendung am Freitagabend freuen, sind andere wenig begeistert - und machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft.

"Andere Tänze nachtanzen ist irgendwie ein bisschen wie Karaoke singen, es wird nie so sein wie beim Original und sollte deshalb auch nicht daran gemessen werden, finde ich", schreibt ein Follower bei Instagram. Ein anderer kommentiert: "Gibt's keine anderen Mottos mehr? Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch!" Und andere fordern: "Liebes 'Lets Dance' - wollen wir einfach wieder bitte 'back to the roots' gehen und den ganzen 'Schnick Schnack' weglassen? Euer Format ist auch so spannend und gut genug, als dass ihr jedes Mal noch was hinzufügen müsstet..."

Echte Begeisterung klingt anders. Ob die Show am Freitag dann doch noch überzeugt oder vielleicht sogar abschalten? Das wird sich am Freitag um 20.15 Uhr auf RTL zeigen ...

"Let's Dance"-Star Massimo Sinato: Erwischt mit einer Anderen! Im VIDEO gibt es die Bilder: