Let's Dance: Jury-Hammer! SIE ersetzt Motsi Mabuse

Isabel, die wegen ihrer zweiten Schwangerschaft in der letzten Staffel pausierte, ist überglücklich über ihren neuen Job. "Juhuuuuu! Ich freue mich einfach mega darauf, jetzt - nach der Geburt meines Sohnes - mit der Tour wieder zurück in der 'Let’s Dance'-Familie zu sein. Dieses Mal als Jurorin", schwärmt sie auf Instagram. Außerdem richtet sie einige liebe Worte an ihre Vorgängerin: "Danke, liebe Motsi, für dein Vertrauen, dass ich dich in vier Städten vertreten darf! Du bist klasse. So darf ich diese fantastische Tour wieder erleben und dabei sein, wenn wir als große 'Let’s Dance'-Familie den Zuschauern unvergessliche Momente und ein Feuerwerk aus Energie geben werden." Da können sich die Fans ja auf was freuen!

