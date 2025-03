"Let's Dance": Kandidat will nicht mehr – "froh, dass es zu Ende geht"

Doch wie läuft es wirklich bei Diego und Ekat? "Es wird langsam", stellten beide in ihrer Insta-Story klar. Dennoch hat das Training Spuren hinterlassen. "Ich sehe aus, als hätte ich sieben Tage nicht geschlafen", verkündete Diego. Ekaterina setzte sogar noch einen drauf: Sie sehe aus, als hätte sie zehn Tage nicht geschlafen. Für ihren Auftritt in Show 5 am Freitag sind die beiden dennoch zuversichtlich, es ginge immer weiter bergauf. Diese Woche hätten sie besonders hart an der Technik gefeilt, denn sie wollten unbedingt an allen Kritikpunkten arbeiten. Ob ihnen das letztendlich gelungen ist und sich in den Jury-Punkten niederschlägt, wird sich am Freitag zeigen.