Let's Dance Massimo Sinató & Rebecca Mir: Jaaa, noch ein kleiner Massimo!

In ihrem Feed teilt das Model nämlich nun einen zuckersüßen Beitrag, in dem sie mit ihrem kleinen Schatz liebevoll am Strand rumalbert! Für ihre Follower eine wahre Sensation! Schließlich ist es eines der wenigen Videos, bei dem ihre Fans einen kleinen Blick auf den Nachwuchs von Rebecca und Massimo werfen können! Doch nicht nur die Tatsache, dass das Model den kleinen Spross zeigt, sorgt für Aufsehen! Auch die Ähnlichkeit zwischen Massimo und seinem Sohn liegt für viele Fans glasklar auf der Hand! So heißt es unter dem Video: "So süß dein Mini Me von Massimo" sowie "Ein kleiner Mini-Massimo mit den Haaren." Mehr Fan-Euphorie geht wohl kaum! Ob Rebecca in der nächsten Zeit wohl noch mehr Beiträge dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein ...