"Let's Dance"-Michelle: Jetzt ist alles wieder wie früher

Während viele Promis im Alter immer wieder Probieren, sich künstlich jung zu halten, ist Michelle ein absoluter Fan davon, dass sie die 50 geknackt hat! So hat sie sich auch dazu entschieden, ihre Brustimplantate wieder rausnehmen zu lassen, um so natürlich wie möglich zu wirken. Gegenüber "RTL" offenbart sie über ihren Körper: "Ich habe hier schrumpelige Haut, die Hose ist zu hoch. Aber das gehört einfach zum Altern auch dazu. Ich habe mir vor einem halben Jahr auch meine Implantate rausnehmen lassen, weil ich einfach das nicht mehr wollte. Ich will einfach meinen Körper jetzt so haben, wie er ist." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Michelle altert mit Würde und Stil. Eine Lebenseinstellung, von der sich viele andere Promis ruhig eine Scheibe von abschneiden könnten...