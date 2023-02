"Let's Dance": Das spielt sich während der Werbepausen hinter den Kulissen ab!

Während einer Live-Show gibt es natürlich auch "live" Werbepausen. Doch was passiert eigentlich während einer Pause von "Let's Dance" hinter den Kulissen?

Nicht nur während der Show können zahlreiche Fans, Angehörige und Freunde der Kandidaten im Kölner Studio alles genauestens betrachten, auch in der Werbeunterbrechungen bekommt das Studiopublikum logischerweise alles mit, was passiert. Damit auch die Zuschauer vor dem TV abgeholt werden, verrät Jurorin Motsi Mabuse nun, was sich während der Werbepause hinter den Kulissen der Tanzshow abspielt.