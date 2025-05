"Let's Dance"-Profi überrascht Taliso mit pikanter Ansage: "Du musst auf meine Brüste gucken"

In ihrer Instagram-Story lässt Patricija die Fans an dem kuriosen Trainingsmoment teilhaben. "Oh Gott, welche Gespräche Alexandru aufnimmt", kommentiert sie den Clip. Im Video sieht man, wie Patricija und Taliso eine anspruchsvolle Hebefigur einstudieren. Dann wird’s plötzlich sehr direkt: "Du musst deinen Kopf nach hinten machen, damit du die Brüste überhaupt siehst. Sonst sind sie nicht da", erklärt sie Taliso ganz trocken. Der Paralympics-Star reagiert erst ganz schüchtern mit einem "Ja", dann folgt ein entwaffnetes "Mein Gott, ey".