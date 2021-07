Let's Dance: Profitänzer Evgeny Vinokurov hat sich verlobt!

Seit 2009 ist Evgeny glücklich mit Tänzerin Nina Bezzubova zusammen. Jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt. "Yes! Wir haben uns verlobt!", verkündet Evgeny überglücklich auf seinem Instagram-Account. "Es war aufregend. Es war sehr schön und privat, was für mich sehr wichtig war. Es war romantisch wie im Märchen! Zumindest habe ich so empfunden, oder Nina?" Dazu veröffentlicht der 30-Jährige eine Foto-Collage des magischen Moments. Stolz hält seine Nina ihren funkelnden Ring in die Kamera.