"Let's Dance"-Renata Lusin: Sie verrät das Baby-Geschlecht!

Renata und Valentin Lusin bekommen ein Mädchen! "Wir wussten bis eben selbst nicht, was es wird. Wir haben meiner besten Freundin schon vor einigen Wochen den Umschlag mit dem Testergebnis gegeben und sie hat diese Feier heute mit einer Eventplanerin vorbereitet. Nach drei Fehlgeburten war uns natürlich komplett egal, was für ein Geschlecht unser Kind hat. Aber es ist nun natürlich sooo schön, wenn wir den kleinen Menschen in meinem im Bauch jetzt richtig ansprechen können. Und jetzt fangen wir an, uns einen schönen Namen auszudenken.", verrät die Schwangere gegenüber "Bild".

Herzlichen Glückwunsch! Wann der errechnete Geburtstermin ist, hat das Paar nicht verraten. Lange kann es allerdings nicht mehr dauern...