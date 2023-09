"Let’s Dance"-Renata Lusin: Schwanger! Nach mehreren Fehlgeburten schwebt sie im Baby-Glück

Die Freude bei dem "Let's Dance"-Traumpaar Renata und Valentin Lusin ist riesig. Endlich dürfen sie die Baby-Bombe platzen lassen. Nachdem das Paar nach den Ereignissen des letzten Jahres lieber vorsichtig mit dem Thema umgegangen ist, sind sie sich jetzt scheinbar sicher - ihr erster gemeinsamer Nachwuchs ist unterwegs!

Mit einem süßen Foto, auf dem Valentin schützend von hinten seine Arme um Renate legt und sie gemeinsam den kleinen Baby-Bauch umschlingen, machten sie die Baby-News jetzt gegenüber RTL offiziell. Valentin fügt hinzu: "Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer stark geblieben ist". Wie schön, dass sie nach dieser schweren Zeit nun gemeinsam positiv in die Zukunft blicken können. Die kritischen drei Monate zu Beginn der Schwangerschaft haben sie bereits hinter sich. Dann bleibt nur zu hoffen, dass diesmal wirklich alles rund läuft und sie schon bald ihren kleinen Spross in den Armen halten können. Die Daumen sind gedrückt!