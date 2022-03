"Let's Dance": Riesiges Drama hinter den Kulissen!

In der ersten regulären Folge konnte Hardy Krüger Jr. nicht antreten. Der Grund: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert! Für alle Fans gibt es nun schlechte Neuigkeiten: Auch in der zweiten Woche ist sein Test weiterhin positiv. Das bedeutet nicht nur sein Aus in der kommenden Folge, sondern für die gesamte Staffel.

Auch interessant