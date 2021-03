Let's Dance: Schlimmer Zoff hinter den Kulissen

Dass Punktrichter Joachim Llambi als Gegengewicht zu den nachsichtigeren Jury-Kollegen gern mal austeilt und sogar unter der Gürtellinie stichelt, überrascht nach 15 Jahren "Let’s Dance" niemanden mehr. Die Llambi-Sprüche gehören einfach dazu und bewegen sich ja auch meist im eher moderaten Bereich – für viele Fans sind sie sogar Kult. Doch diesmal schießt er nicht nur besonders scharf, sondern auch schneller als sonst: Schon in der Kennenlern-Show feuerte er Giftpfeile auf eine ganz bestimmte Kandidatin ab: Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour! "Wir haben ja letztens mal zusammen gekocht", läutete er seine vernichtende Kritik ein – und nahm damit Bezug auf die Sendung "Grill den Henssler", wo beide einen gemeinsamen Auftritt hatten. "Da hast du mit Steffen Henssler ein bisschen getanzt", fuhr er fort. "Als ich deinen Namen dann auf der Liste gesehen habe, hatte ich schon Sorge …" Autsch, Volltreffer. Da verschlug's sogar Senna, die sonst wahrlich nicht auf den Mund gefallen ist, die Sprache. Allerdings nicht sehr lange: "Es hat mich getroffen", klagte sie kurz darauf in einem emotionalen Einspieler ihr Leid. "Verletzt hat es mich. Es ist, als wärst du nicht willkommen." Aua, das tut weh!