"Let's Dance" - Show 11: Joachim Llambi legt sich mit den Zuschauern an - "Machen sie dieses Mal nicht..."

Bei den Fans kommt das gar nicht gut an. Im Netz hagelt es Kritik. "Also wenn ich Herr Lambi richtig verstanden habe dürfen wir nur noch für die anrufen, die Herr Lambi gut findet und nicht mehr für die, die wir als Zuschauer gut finden?", schreibt ein User bei Instagram. Ein anderer schreibt: "Da sieht man den Unterschied zwischen einem fairen Urteil von Motsi und Jorge und einem „ich will unbedingt, dass Fabian ins Finale kommt“ Urteil von Lambi." Ein weiter ist sich sicher: "Das war never ever eine 9 und Herr Llambi weiß es, da wird wieder ganz strategisch nachgeholfen…" Ob er sich damit einen Gefallen getan hat?