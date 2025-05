"Let's Dance": Sind SIE das erste Final-Paar?

Langsam wird es ernst bei "Let’s Dance": In Show 9 stand mit den Magic Moments einer der emotionalsten Höhepunkte der Staffel an. Tränen, Standing Ovations – und gleich drei Paare, die mit ihren Performances die volle Punktzahl erreichten. Darunter: Marie Mouroum (32) und Alexandru Ionel (32). Ihre Darbietung sorgte nicht nur für einen der Gänsehaut-Momente des Abends – sondern möglicherweise auch für eine Vorentscheidung in Richtung Finale.