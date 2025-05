"Let's Dance": Joachim Llambi rastet wegen Fabian Hambüchen völlig aus

Als erster Promi des Abends stellte sich Fabian gemeinsam mit Profi Anastasia Maruster (38) der Herausforderung. In einem dramatischen Freestyle vertanzte das Duo Fabians Weg vom bitteren Bronze-Fluch 2008 bis zum Triumph mit Olympia-Gold 2016. Unterlegt war die Choreografie mit "Run Boy Run" von Woodkid, "What Could Have Been" von Sting und "Legends Are Made" von Sam Tinnesz – ein kraftvoller Mix, der perfekt zur Geschichte passte.

"Bis heute, wenn ich an diesen Moment denke, da könnte ich kotzen", gesteht Fabian rückblickend über sein Abschneiden in Peking. Der damalige Druck habe ihn fast zerstört. Doch 2016 in Rio wurde sein größter Traum endlich wahr – ein Moment, den er nun tänzerisch auf der Bühne zum Leben erweckte.