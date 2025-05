"Let's Dance"-Star Ann-Kathrin Bendixen macht heftigen Zwischenfall öffentlich

Auf ihren Reisen ist die junge Influencerin oft allein unterwegs – leider auch auf ihrer verhängnisvollsten Reise. Zwei Männer luden sie in einen Camper ein und Bendixen nahm das Angebot an, auch wenn sie laut Angaben kein gutes Bauchgefühl hatte. Und das schlechte Bauchgefühl sollte sich bewahrheiten: "Ein Mann hat sich nackt an mir gerieben. Danach hat er mir Geld zugesteckt, als wäre ich eine Nutte", so Bendixen. Um sich zu verteidigen, soll die 25-Jährige den Mann getreten haben. Der andere anwesende Mann, von Bendixen als Vater bezeichnet, soll folgendes gesagt haben: "Wir lassen sie gehen, bevor es zum Äußersten kommt."