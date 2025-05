"Let’s Dance"-Star fällt im Finale aus! Ersatz steht schon fest

Die Promis und Profitänzer haben auch in diesem Jahr wieder alles gegeben. Wochenlang wurde geübt und getanzt, was das Zeug hält. Doch am Ende kann sich nur eines der Paare den "Let's Dance"-Sieg holen. Bei diesem großen Moment wollen natürlich auch alle bereits ausgeschiedenen Kandidaten dabei sein und auf dem Parkett ein letztes Mal glänzen. Doch für einen wird es keinen Auftritt geben. Ärgerlicherweise ist ausgerechnet Massimo Sinató (44) nicht mehr im Finale dabei. Er ist leider gestürzt und wird sich in der wohl wichtigsten Show der Staffel ersetzen lassen müssen ...