Taliso Engel niedergeschlagen: Warum er sich nicht auf das Finale freut

Doch einer gibt ihr Kraft: Taliso selbst. "Für den Freestyle ist doch schon viel geschafft", versucht er sie zu motivieren. Patricija stimmt ihm zu – und verrät: "Der Freestyle ist super schön geworden. Leute, das wird so heftig emotional." Und sie kündigt an: "Taliso hat auch Gefühle – haben wir erst im Finale so richtig gefunden. Seid auf jeden Fall gespannt."