„Let’s Dance”-Star happy: Familienglück und Baby-Freude
Familienglück im Hause Neubauer! Nach der Versöhnung mit ihrem Sohn gibt es jetzt die nächste schöne Nachricht!
Bei „Let’s Dance” schnitt sie nicht besonders gut ab, jetzt gibt es allerdings Grund zur Freude!
© IMAGO / Panama Pictures
Bei „Let’s Dance” konnte Schauspielerin Christine Neubauer (63) mit ihrer Tanzleistung nicht ganz so überzeugen, gewann mit ihrer sympathischen Art allerdings viele Herzen der Zuschauer:innen. Doch jetzt gibt es einen richtigen Grund zur Freude: Die 63-Jährige ist Oma geworden!
Erst Versöhnung, jetzt Oma-Glück
Nach einigen Jahren Funkstille hat sich Christine Neubauer erst vor Kurzem wieder mit ihrem einzigen Sohn, Lambert Dinzinger Jr., versöhnt. Gemeinsam mit seiner Freundin Maha besuchte Neubauer am Donnerstag (18. September) Heidi Klums „HeidiFest” in München und posierten Arm in Arm. Doch die Versöhnung ist nicht das einzige, was die Familie zu feiern hat: Maha und Lambert haben eine Tochter bekommen! Und der 63-Jährigen damit ihre erste Enkelin geschenkt.
Christines Ex-Mann freut sich über die Versöhnung
Christine Neubauers Ex-Mann Lambert Dinzinger bestätigt diese Nachricht gegenüber „Bild” und freut sich sehr über seine neue Opa-Rolle: „Das sagen wahrscheinlich alle Großväter, aber ich habe das süßeste, hübscheste Enkelkind der Welt. Die Kleine ist bezaubernd. Das größte Geschenk überhaupt! Ein ganz liebes Kind. Ich bin ein sehr glücklicher Opa. Es ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl, meine Enkeltochter im Arm zu halten.”
Über die Versöhnung von Christine Neubauer und ihrem gemeinsamen Sohn ist Lambert Dinzinger ebenfalls froh und sagt: „Ich freue mich sehr für meinen Sohn, dass er wieder einen so schönen Kontakt hat mit seiner Mutter und seiner Oma. Ich habe ihn darin unterstützt, diesen zu suchen. Mir fiel auf, dass Lambert ein wichtiger Teil seines Lebens fehlt. Jetzt, wo alles rund ist in seinem Leben, merkt man ihm an, dass er seinen inneren Frieden gefunden hat. Er und seine Partnerin sind ein wunderbares Paar.”
Christine Neubauer selbst hat sich noch nicht zum großen Familienglück geäußert.