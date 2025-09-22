„Let’s Dance”-Star happy: Familienglück und Baby-Freude

Über die Versöhnung von Christine Neubauer und ihrem gemeinsamen Sohn ist Lambert Dinzinger ebenfalls froh und sagt: „Ich freue mich sehr für meinen Sohn, dass er wieder einen so schönen Kontakt hat mit seiner Mutter und seiner Oma. Ich habe ihn darin unterstützt, diesen zu suchen. Mir fiel auf, dass Lambert ein wichtiger Teil seines Lebens fehlt. Jetzt, wo alles rund ist in seinem Leben, merkt man ihm an, dass er seinen inneren Frieden gefunden hat. Er und seine Partnerin sind ein wunderbares Paar.”