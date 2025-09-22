Nach Versöhnung

„Let’s Dance”-Star happy: Familienglück und Baby-Freude

Familienglück im Hause Neubauer! Nach der Versöhnung mit ihrem Sohn gibt es jetzt die nächste schöne Nachricht!

Die verbliebenen Tanzpaare bei der 18. Staffel der RTL-Tanzshow Let's Dance im Coloneum.

Bei „Let’s Dance” schnitt sie nicht besonders gut ab, jetzt gibt es allerdings Grund zur Freude!

© IMAGO / Panama Pictures

VonInTouch Redaktion

Bei „Let’s Dance” konnte Schauspielerin Christine Neubauer (63) mit ihrer Tanzleistung nicht ganz so überzeugen, gewann mit ihrer sympathischen Art allerdings viele Herzen der Zuschauer:innen. Doch jetzt gibt es einen richtigen Grund zur Freude: Die 63-Jährige ist Oma geworden!

Erst Versöhnung, jetzt Oma-Glück

Nach einigen Jahren Funkstille hat sich Christine Neubauer erst vor Kurzem wieder mit ihrem einzigen Sohn, Lambert Dinzinger Jr., versöhnt. Gemeinsam mit seiner Freundin Maha besuchte Neubauer am Donnerstag (18. September) Heidi Klums „HeidiFest” in München und posierten Arm in Arm. Doch die Versöhnung ist nicht das einzige, was die Familie zu feiern hat: Maha und Lambert haben eine Tochter bekommen! Und der 63-Jährigen damit ihre erste Enkelin geschenkt.

Christine Neubauer mit Sohn Lambert Dinzinger und dessen Freundin Maha - HeidiFest by Heidi Klum im Hofbräuhaus in München.
Christines Sohn Lambert und seine Freundin Maha sind Eltern geworden. © IMAGO / Michel Kaers

Christines Ex-Mann freut sich über die Versöhnung

Christine Neubauers Ex-Mann Lambert Dinzinger bestätigt diese Nachricht gegenüber „Bild” und freut sich sehr über seine neue Opa-Rolle: „Das sagen wahrscheinlich alle Großväter, aber ich habe das süßeste, hübscheste Enkelkind der Welt. Die Kleine ist bezaubernd. Das größte Geschenk überhaupt! Ein ganz liebes Kind. Ich bin ein sehr glücklicher Opa. Es ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl, meine Enkeltochter im Arm zu halten.”

Isabel schaut lächelnd in die Kamera!
Let's Dance
Plötzlicher Jury-Wechsel bei „Let's Dance“ – Isabel springt für Motsi ein!

Über die Versöhnung von Christine Neubauer und ihrem gemeinsamen Sohn ist Lambert Dinzinger ebenfalls froh und sagt: „Ich freue mich sehr für meinen Sohn, dass er wieder einen so schönen Kontakt hat mit seiner Mutter und seiner Oma. Ich habe ihn darin unterstützt, diesen zu suchen. Mir fiel auf, dass Lambert ein wichtiger Teil seines Lebens fehlt. Jetzt, wo alles rund ist in seinem Leben, merkt man ihm an, dass er seinen inneren Frieden gefunden hat. Er und seine Partnerin sind ein wunderbares Paar.”

Christine Neubauer selbst hat sich noch nicht zum großen Familienglück geäußert.

TVLet's Dance
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group