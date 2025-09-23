Renata & Valentin treffen mutige Entscheidung: „Es ist ein großes Risiko“

„Let’s Dance”-Stars

Die bekannten „Let's Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin haben einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet – und das mit einer Entscheidung, die viele Fans überrascht hat. Das Ehepaar, das bei den Zuschauern nicht nur wegen ihrer tänzerischen Höchstleistungen beliebt ist, sondern auch für ihre sympathische Ausstrahlung geschätzt wird, hat erstmals gemeinsam ein Haus gekauft.

Neuer Meilenstein: Hauskauf bei den Lusins

Renata und Valentin Lusin ließen ihre Follower via Instagram an diesem ganz besonderen Moment teilhaben. „Wir sind so aufgeregt, Leute“, berichtet Renata in ihrer Instagram-Story. Der Grund: „Es geht zum Notar, um unser Haus zu kaufen“, verkündet die Profitänzerin sichtbar bewegt. Ihr Ehemann Valentin steht bereit, einen Präsentkorb in der Hand, auf dem Weg zum Auto – auch das Wetter scheint mitzuspielen. „Das Wetter ist auf unserer Seite. Heute ist der große Tag“, sagt Valentin optimistisch.

Der große Schritt: Gute Vorbereitung – und Nervenkitzel

Dieser Schritt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Als selbstständige Künstler und Profi-Tanzpaar betreiben Renata und Valentin ihren Beruf meist in wechselnden Städten und auf unterschiedlichen Bühnen. Mit dem Immobilienerwerb wagen sie nun eine wichtige Investition in ihre private Zukunft. Doch auch für die erfahrenen Stars brachte der Hauskauf selbstverständlich Unsicherheiten mit sich. „Drückt uns die Daumen, dass keiner abspringt. Wir hoffen so sehr, dass es die richtige Entscheidung ist. Es ist natürlich ein Risiko, es ist alles viel Geld, aber ich glaub’ unser Haus ist es“, erklärte Renata. Kurze Zeit später herrschte dann Gewissheit, der Vertrag ist unterzeichnet!

Ein Zuhause für die Zukunft

Der neue Hauskauf steht für einen weiteren gemeinsamen Traum, den die beiden nun verwirklichen möchten. Wie sie genau wohnen werden, hielten die Lusins bislang zwar noch geheim, doch schon jetzt ist klar: Dieser Schritt bedeutet für die beiden einen Ort der Stabilität und möglicherweise das Fundament für noch weitere familiäre Pläne.

