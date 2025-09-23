Renata & Valentin treffen mutige Entscheidung: „Es ist ein großes Risiko“

Dieser Schritt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Als selbstständige Künstler und Profi-Tanzpaar betreiben Renata und Valentin ihren Beruf meist in wechselnden Städten und auf unterschiedlichen Bühnen. Mit dem Immobilienerwerb wagen sie nun eine wichtige Investition in ihre private Zukunft. Doch auch für die erfahrenen Stars brachte der Hauskauf selbstverständlich Unsicherheiten mit sich. „Drückt uns die Daumen, dass keiner abspringt. Wir hoffen so sehr, dass es die richtige Entscheidung ist. Es ist natürlich ein Risiko, es ist alles viel Geld, aber ich glaub’ unser Haus ist es“, erklärte Renata. Kurze Zeit später herrschte dann Gewissheit, der Vertrag ist unterzeichnet!