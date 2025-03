"Let's Dance": Marc Eggers hat neuen Schwarm! "Ich bin so unfassbar stolz"

Was ihre Freundschaft für Marc und selfiesandra besonders macht, ist ihre enge und regelmäßige Kommunikation. Die beiden verrieten so, dass sie "jeden Abend" telefonieren, um sich auszutauschen und gegenseitig auf dem Laufenden zu bleiben. "Mindestens anderthalb Stunden, wir updaten uns, wie die Lage gerade ist", verrät selfiesandra. Marc ergänzt, dass sie in diesen Gesprächen auch ihre Sorgen miteinander teilen: "Also jeder heult sich bei dem anderen aus, mit irgendwelchen Wehwehchen und was gerade nicht klappt."