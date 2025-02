Marc Eggers früher: Ex-Beziehungen, TV-Karriere & Instagram! Was er früher gemacht hat

Gerade das Liebesleben von Marc Eggers wurde in den vergangenen Monaten in den Medien thematisiert. Alles begann mit Fotos vom Oktoberfest 2023, auf den Marc sehr vertraut mit "Tokio Hotel"-Frontmann Bill Kaulitz zu sehen ist. Danach brodelte die Gerüchteküche: Ist Marc Eggers tatsächlich mit Bill Kaulitz zusammen? Die große Aufklärung gab es dann in der ersten Staffel der Netflix-Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz", die im Juni 2024 herauskam. Tatsächlich befanden sich Marc und Bill in einer Kennenlernphase, im Oktober 2024 machten sie ihre Beziehung dann tatsächlich offiziell – doch nur wenige Monate später war bereits wieder alles vorbei. Aktuell soll der YouTuber Single sein.

Vor seiner Liebelei mit dem "Tokio Hotel"-Frontmann, bandelte Marc eher mit Frauen an: So wurde 2017 bekannt, dass er mit der "Fack ju Göhte"-Schauspielerin Gizem Emre zusammen ist. Doch nur wenige Monate später war die Beziehung wieder vorbei. Außerdem kursierten immer wieder Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen ihm und Margarita Nigmatullin. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch nie.