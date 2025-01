"Let’s Dance" 2025: Welche Promis und Profis sind single and ready to mingle

Noch vor Kurzem führte Model Marc Eggers (38) eine echte Hollywood-Romanze mit Bill Kaulitz (35). Doch inzwischen ist er zurück in Deutschland – und wieder Single. Der Influencer, der sowohl an Frauen als auch an Männern interessiert ist, ist also erneut für die Liebe offen. Böse Zungen behaupten, er werde bei Let's Dance nicht nur auf dem Tanzparkett, sondern auch beim Flirten ordentlich Gas geben, um weiter in den Schlagzeilen zu bleiben. Ob das tatsächlich so ist, bleibt abzuwarten. An potenziellen Singles mangelt es jedenfalls nicht!