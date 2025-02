"Let‘s Dance"-Star: Sie hat 20 Kilo abgenommen!

Doch trotz des bisherigen Erfolgs ist ihr Ziel noch nicht erreicht. "Da muss auf jeden Fall noch gut 30 Kilogramm Fett vom Bauch weg, Alter!", stellt sie unmissverständlich klar. Dass sie Disziplin hat, bewies sie bereits in der vergangenen Staffel von "7 vs. Wild". Zwei Wochen lang war sie in der Wildnis unterwegs und verzichtete nahezu komplett auf Nahrung. "Ich glaube, ich habe in einer Woche [...] fast zehn Kilo runter. Ich glaube, man sieht es mir im Gesicht an. Es ist ein guter Start, um weiter abzunehmen. '7 vs. Wild' sollte ja eh meine Diät sein", reflektierte sie später in einem YouTube-Video.

Jetzt ist sie motiviert, sich wieder in Topform zu bringen – und vielleicht tanzt sie sich mit ihrem neuen Fitnesslevel ja sogar zum "Let's Dance"-Sieg!

Anmerkung der Redaktion:

Der Wert eines Menschen definiert sich nicht über dessen Gewicht. Wer mehr auf den Rippen hat, glaubt häufig, abnehmen zu müssen. Das ist Quatsch! Ihr seid schön, egal welche Kleidergröße ihr habt! Die Gesellschaft muss etwas ändern, nicht ihr!