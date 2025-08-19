"Es ist endlich raus!": "Let's Dance"-Stars lassen Bombe platzen
Die "Let's Dance"-Stars Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra starten 2025 ein gemeinsames Projekt. Nun verraten sie endlich, worauf sich die Fans freuen können.
Die "Let's Dance"-Stars SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke haben ein gemeinsames Projekt gestartet.
© IMAGO / Panama Pictures
2025 begeisterten sie das Publikum mit ihren Auftritten auf dem "Let's Dance"-Parkett: Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (37) und seine prominente Tanzpartnerin SelfieSandra (26). Zwar reichte es im Finale nicht ganz für den Titel "Dancing Star 2025", doch die beiden haben auch nach der Show noch große gemeinsame Pläne – und die bringen jetzt nicht nur ihre Fans zum Staunen!
Neues Projekt nach "Let's Dance": Fans können sich freuen
Bereits Anfang August ließ SelfieSandra auf Instagram vermuten, dass "etwas sehr Cooles" mit Zsolt in Planung sei. Gegenüber "Gala" betonte sie: "Tatsächlich kommt jetzt ein Projekt mit Zsolt, wo wir etwas sehr Cooles machen, was auch in Richtung Tanzen geht. Das heißt, Tanzen ist noch nicht direkt gequittet aus meinem Leben." Schnell wurde in der Community gerätselt – jetzt machten die beiden endlich Nägel mit Köpfen.
Die Bombe ist geplatzt: Kostenlose Dance-Workouts für alle
Mit den Worten "Es ist endlich raus" veröffentlichten Zsolt und Sandra ein gemeinsames Reel und verkündeten offiziell ihr neues Vorhaben. In Kürze werden sie ihre Fans und Follower auf YouTube mit regelmäßigen Dance-Workouts zum Mitmachen begeistern: Jede zweite Woche sollen künftig Trainingsvideos der beiden auf Youtube erscheinen – damit Sandra "weiterhin sportlich" bleibt.
Besonders SelfieSandra verfolgt damit ein persönliches Ziel: Sie möchte nach ihrem schon erfolgreichen Abnehmweg bei "Let's Dance" noch mehr erreichen und hofft, gemeinsam mit Zsolt und ihren Zuschauern weiter abnehmen zu können. Die Influencerin lädt ihre Community herzlich ein: "Ich hoffe, ihr werdet einschalten. Es ist ganz kostenlos für euch", freut sie sich im Post.
Fans feiern das neue Duo-Format
Die Idee kommt bei den Followern bestens an: Die Community ist begeistert und kann es kaum erwarten, zusammen mit Zsolt und Sandra ins Schwitzen zu kommen. Viele loben das Engagement der beiden und die kostenlose Möglichkeit, mit Profi-Unterstützung fit zu bleiben: "Wie cute – das hört sich richtig gut an!" oder "Gute Idee", heißt es in den Kommentaren.
Mit ihrem kostenlosen YouTube-Programm sorgen die beiden "Let's Dance"-Stars nicht nur für Unterhaltung, sondern bieten auch echten Mehrwert für alle Tanz- und Fitnessbegeisterten. So bleibt die "Let's Dance"-Magie auch abseits der Bühne lebendig – und ein bisschen können ab jetzt alle Teil davon sein.