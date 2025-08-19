Bereits Anfang August ließ SelfieSandra auf Instagram vermuten, dass "etwas sehr Cooles" mit Zsolt in Planung sei. Gegenüber "Gala" betonte sie: "Tatsächlich kommt jetzt ein Projekt mit Zsolt, wo wir etwas sehr Cooles machen, was auch in Richtung Tanzen geht. Das heißt, Tanzen ist noch nicht direkt gequittet aus meinem Leben." Schnell wurde in der Community gerätselt – jetzt machten die beiden endlich Nägel mit Köpfen.