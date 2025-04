"Let's Dance": Tänze in Show 8 enthüllt – ihn trifft es besonders hart

Show 8 von "Let's Dance" wird besonders aufregend. Für die verbliebenen Tanzpaare stehen gleich zwei Einzeltänze an – einer davon sogar mit einem anderen Partner! Denn am Freitag findet der gefürchtete Partner-Switch statt. Dabei müssen die Kandidaten mit bereits ausgeschiedenen Profis zusammen tanzen. Einen Einzeltanz performen sie hingegen mit ihrem ursprünglichen Tanzpartner. Eine wilde Mischung also, bei der dennoch am Ende ein Star gehen muss. Wer das sein wird, steht noch in den Sternen. Sicher ist aber, dass es für Christine Neubauer (62) besonders hart wird. Sie erfuhr erst am Dienstag, dass sie für die verletzte Simone Thomalla (60) nachrücken wird.

Welche Tänze die Stars und ihre Profis genau aufs Parkett bringen müssen, war bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis, das nun von RTL enthüllt wurde.