"Let's Dance": Taliso Engel völlig verwandelt – neue Frau bringt ihn zum Strahlen

Obwohl Taliso in seinem Video etwas müde wirkt, liegt das allein am kräftezehrenden Training. "Wir haben so Gas gegeben, die letzten zwei Tage", betont er. Doch trotz Muskelkater und vollem Stundenplan ist die Vorfreude auf die Liveshow am Freitag riesig: "Ich freue mich einfach, am Freitag wieder zu tanzen."

Taliso Engel zeigt sich in diesen Tagen wie verwandelt – gelöst, motiviert und bereit, über sich hinauszuwachsen. Und wer ihn aktuell auf dem Parkett beobachtet, merkt schnell: Neben der Osterpause hat auch Kathrin Menzinger offenbar frischen Schwung in seine Tanzreise gebracht. Seine Entwicklung in der RTL-Show begeistert – und das nicht nur wegen seines sportlichen Ehrgeizes. Ob sein neuer Motivationsschub am Freitagabend in der Liveshow auch die Jury überzeugen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: So strahlend hat man Taliso lange nicht gesehen.