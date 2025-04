"Let's Dance": Wie werden die Tänze in jeder Show zugeteilt?

Kaum eine Show im deutschen Fernsehen wird so viel diskutiert wie "Let's Dance". Jede Woche fiebern die Fans der Sendung am Freitag entgegen und freuen sich auf Tango, Wiener Walzer und Co. Wer am Ende gehen muss, das hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Neben der Leistung und der Bewertung der Jury spielt natürlich auch die Sympathie bei den Zuschauern eine Rolle. Der ein oder andere ist aber auch der Meinung, dass einiges an Glück dazugehört. Denn: Es gibt Tänze, die sind schwieriger als andere.