Let's Dance-Zoff: Carmen Geiss legt sich mit Larissa Marolt an

Doch die Freude wird getrübt, denn als sie vor Kurzem verkündete: "Ich will aufs Siegertreppchen!", wusste sie offenbar noch nicht, mit wem sie sich bei "Let's Dance" anlegt!

Kurz nachdem Carmens Teilnahme bekannt wurde, platzte nämlich die Bombe, dass auch die mega-beliebte Dschungelcamp-Prinzessin Larissa Marolt mitmacht. Und seitdem reden alle nur noch über die 21-Jährige!

"Ich werde die Show rocken!", kündigt sie an. Und wer die Österreicherin kennt, weiß, dass sie alles dafür tun wird. "Neben Larissa geht man unter", musste auch Schauspieler Winfried Glatzeder erkennen, während er mit ihr im australischen Urwald saß. Dass die Blondine nicht die Dschungelkrone holte, tut dem Hype um ihre Person keinen Abbruch.

Larissa hat eine riesige Fan-Gemeinde. Nicht obwohl, sondern gerade weil sie sich bei "Ich bin ein Star Holt mich hier raus!" so herrlich tollpatschig in den Vordergrund gespielt hat!

Und darum gehen Insider auch davon aus, dass sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen wird, um Carmen Geiss und Co. bei "Let's Dance" die Show zu stehlen. "Ich bin sehr ehrgeizig und werde um den Sieg kämpfen!", stellt das Model gegenüber InTouch klar.

