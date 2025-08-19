Leyla Heiter: Große Sorge! Die Polizei muss anrücken
Plötzlich Blaulicht und ein Notruf! Reality-TV-Star Leyla Heiter sorgte mit einem Polizeieinsatz für Wirbel. Was hinter dem Einsatz steckt, erfahrt ihr hier.
Leyla Heiter bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten der RTL Reality-TV-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" nach Australien auf dem Flughafen Frankfurt am Main.
© Imago/Future Image
Eigentlich läuft bei Leyla Heiter (ehemals Lahouar) und Mike Heiter gerade alles perfekt: frisch verheiratet, verliebt wie am ersten Tag – und voller Vorfreude auf ihre große Hochzeit in Italien. Doch jetzt fragen sich viele Fans: Geht bei dem TV-Traumpaar etwa schon wieder etwas schief?
Der Grund für die Aufregung: Ein Polizeieinsatz, bei dem Leyla selbst zum Hörer griff und den Notruf wählte.
Vom Dschungelcamp ins Eheleben – mit Hindernissen
Kennengelernt hatten sich Leyla und Mike Anfang 2024 im RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"– besser bekannt als "Das Dschungelcamp". Zwischen Palmen, Krabbeltieren und Kameras funkte es. Kürzlich folgte der nächste Schritt: die standesamtliche Hochzeit.
Im August soll nun die große Feier in Italien steigen – doch das Glück wurde kurzzeitig von negativen Schlagzeilen überschattet.
Kurz vor der Hochzeit sorgten Leyla und Mike für reichlich Gesprächsstoff: Der Grund war Mikes Junggesellenabschied, bei dem es zu einem Missverständnis kam. Statt das Thema privat zu besprechen, teilte Leyla ihre Sicht auf Instagram – und löste damit einen öffentlichen Streit aus.
Zum Glück konnten sich die beiden schnell wieder versöhnen – der Hochzeit stand am Ende nichts mehr im Weg.
Polizei-Einsatz! Was war bei Leyla wirklich los?
Nun der nächste Aufreger: Leyla Lahouar selbst wählte den Polizeinotruf! Doch diesmal ging es nicht um sie oder Mike – sondern um einen besorgniserregenden Vorfall im Straßenverkehr.
In ihrer Instagram-Story berichtete sie:
"Habe eben die Polizei angerufen, weil ein Opi bei der Autobahnausfahrt A3 Richtung Würzburg mitten auf dem Einfädelungsstreifen stand – ohne Warnblinker! Fast wären mehrere Autos reingefahren."
Leyla handelte sofort und informierte die Polizei – ein echtes Vorbild in einer gefährlichen Situation.