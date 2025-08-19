Leyla Heiter: Große Sorge! Die Polizei muss anrücken

Plötzlich Blaulicht und ein Notruf! Reality-TV-Star Leyla Heiter sorgte mit einem Polizeieinsatz für Wirbel. Was hinter dem Einsatz steckt, erfahrt ihr hier.

Leyla Heiter schaut lächelnd in die Kamera am Frankfurter Flughafen! - Foto: Imago/Future Image

Leyla Heiter bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten der RTL Reality-TV-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" nach Australien auf dem Flughafen Frankfurt am Main.

© Imago/Future Image

VonInTouch Redaktion
Uhr

Eigentlich läuft bei Leyla Heiter (ehemals Lahouar) und Mike Heiter gerade alles perfekt: frisch verheiratet, verliebt wie am ersten Tag – und voller Vorfreude auf ihre große Hochzeit in Italien. Doch jetzt fragen sich viele Fans: Geht bei dem TV-Traumpaar etwa schon wieder etwas schief?

Der Grund für die Aufregung: Ein Polizeieinsatz, bei dem Leyla selbst zum Hörer griff und den Notruf wählte.

Vom Dschungelcamp ins Eheleben – mit Hindernissen

Kennengelernt hatten sich Leyla und Mike Anfang 2024 im RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"– besser bekannt als "Das Dschungelcamp". Zwischen Palmen, Krabbeltieren und Kameras funkte es. Kürzlich folgte der nächste Schritt: die standesamtliche Hochzeit.

Im August soll nun die große Feier in Italien steigen – doch das Glück wurde kurzzeitig von negativen Schlagzeilen überschattet.

Kurz vor der Hochzeit sorgten Leyla und Mike für reichlich Gesprächsstoff: Der Grund war Mikes Junggesellenabschied, bei dem es zu einem Missverständnis kam. Statt das Thema privat zu besprechen, teilte Leyla ihre Sicht auf Instagram – und löste damit einen öffentlichen Streit aus.

Zum Glück konnten sich die beiden schnell wieder versöhnen – der Hochzeit stand am Ende nichts mehr im Weg.

Polizei-Einsatz! Was war bei Leyla wirklich los?

Nun der nächste Aufreger: Leyla Lahouar selbst wählte den Polizeinotruf! Doch diesmal ging es nicht um sie oder Mike – sondern um einen besorgniserregenden Vorfall im Straßenverkehr.

In ihrer Instagram-Story berichtete sie:

"Habe eben die Polizei angerufen, weil ein Opi bei der Autobahnausfahrt A3 Richtung Würzburg mitten auf dem Einfädelungsstreifen stand – ohne Warnblinker! Fast wären mehrere Autos reingefahren."

Leyla handelte sofort und informierte die Polizei – ein echtes Vorbild in einer gefährlichen Situation.

StarsDeutsche StarsLeyla LahouarMike HeiterNewsDschungelcamp
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group