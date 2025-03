Leyla Lahouar & Mike Heiter: Heimliche Hochzeit! Sie lässt die Bombe platzen

Mittlerweile sind sie überglücklich und sogar verlobt! Ihre Hochzeit wird ein großes Event, das mit Kameras begleitet wird. Auch der Termin steht schon fest: Am 30. August wird die große Sause gefeiert! "Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt – und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen", so die beiden gegenüber "Bild".

Was die Fans erwartet? "Es soll so eine richtige Märchenhochzeit werden", so die 28-Jährige strahlend. Was viele allerdings nicht wissen: Die beiden geben sich schon viel früher still und heimlich das Ja-Wort.