Nach den Vorwürfen meldet sich nun auch Leyla Lahouar zu Wort – und wehrt sich direkt gegen falsche Anschuldigungen, bezogen auf ihre Rolle in der derzeitigen Situation. In einer Instagram-Story erklärt sie, dass sie sich zu diesem "sehr schwierigen Thema" nicht weiter äußern wolle. Denn: "Ich möchte keine negativen Kommentare oder Nachrichten über mich oder meine Rolle in der Situation erhalten", so Leyla. Sie stellt ganz klar, dass sie mit diesem Konflikt nichts zu tun haben möchte, und schreibt weiter: "Da ist ein kleiner Mensch, der am meisten darunter leiden wird."