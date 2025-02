Leyla Lahouar: Sie leidet wegen "Let's Dance" – "Ich sterbe!"

In ihrer Instagram-Story meldet Leyla sich nach ihrem ersten Tanz-Training bei den Fans. Sie hält ihren Fuß in die Kamera und zeigt eine winzige Verletzung, die sie sich am kleinen Zeh zugezogen hat. "Ich sterbe, das tut so weh", klagt das Reality-TV-Sternchen. "Das sieht so klein aus, aber das ist richtig tief!" Nicht unbedingt der beste Start! Wenn man bedenkt, dass die 28-Jährige jetzt wahrscheinlich wochenlang hart trainieren muss, ist so eine Wunde natürlich nicht sonderlich förderlich.