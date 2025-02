"Let's Dance" 2025: Alles Wichtige zur neuen Staffel im Überblick!

Die neue Staffel beginnt am Freitag, den 21. Februar 2025, um 20:15 Uhr auf RTL. Zum Auftakt steht die traditionelle Kennenlernshow an: In "Wer tanzt mit wem?" werden die prominenten Teilnehmer ihren Profitänzern zugeteilt. Danach wird es ernst – ab der darauffolgenden Woche kämpfen die Paare jeden Freitag um den Einzug in die nächste Runde.