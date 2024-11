Leyla Lahouar: Sie überrascht mit blonden Haaren!

Reality-Star Leyla Lahouar (28) glänzt nun in einem völlig neuen Look. In einem Instagram-Video zeigte sie ihren Followern ihre neue Haarpracht. Nun heißt es nicht mehr schwarz, sondern blond! "Ich wollte einfach mal anders aussehen", erklärt die "Destination X"-Kandidatin. Sie merkte an, dass es sich dabei um eine Perücke handle. Diese trägt sie mit sichtlicher Freude: "Ich fühl es, ich finde es einfach geil und man darf auch mal anders."