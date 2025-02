Leyla Lahouar: Trotz Krankheit vor der Kamera! Fiese Vorwürfe von den Fans

In diesem Jahr ist Leyla Lahouar (28) bei "Let's Dance" mit von der Partie. Doch schon in der ersten Liveshow müssen ihre Fans auf sie verzichten. Der Sender verkündete, dass die Reality-TV-Beauty krank das Bett hütet. Doch in Wahrheit scheint sie sich nicht im Bett auszukurieren, wie Fans auf Instagram bemerken. Wenig später meldet sie sich mit einem ihrer Kooperationspartner in ihrer Story zurück und macht in alter Influencer-Manier Werbung, was das Zeug hält. Das kommt im Netz gar nicht gut an ...