Leyla & Mike Heiter: Düstere Prognose - Fällt die Hochzeit jetzt ins Wasser?
Mike Heiter und Leyla fiebern ihrer Traumhochzeit entgegen. Doch jetzt gibt es große Probleme ...
Mike Heiter und Leyla sind gefrustet.
© IMAGO / Future Image
Die Vorfreude auf die eigene Hochzeit ist einzigartig, doch für Mike (33) und Leyla Heiter (29) wird aus dem Traum an Italiens malerischer Amalfiküste gerade ein echter Nervenkrimi. Eigentlich sollte die Zeremonie für das bekannte Promi-Paar das Highlight ihres Lebens werden, doch nun gibt es Probleme. Fällt die Zeremonie am 30. August ins Wasser?
Drama kurz vor der Traumhochzeit in Italien
Bereits seit Monaten planen Leyla und Mike ihre Hochzeit unter südlicher Sonne, die standesamtliche Trauung liegt bereits hinter ihnen. Mit dem besonderen Ziel, sich das Ja-Wort inmitten der zauberhaften Kulisse der Amalfiküste zu geben, haben sie organisatorisch keine Mühen gescheut. Sogar ein Exklusivvertrag mit der "Bild"-Zeitung ist Teil des Konzepts: Die Zeremonie soll mit einem Kamerateam begleitet und live geteilt werden. Doch nun schlägt das Schicksal zu.
Wetterpech setzt Mike Heiter sichtbar zu
Während die beiden vor Ort die letzten Vorbereitungen treffen, zeigt sich das Wetter von seiner schlechtesten Seite. In ihrer Insta-Story dokumentiert Leyla die angespannte Situation: Ihr frisch vermählter Ehemann sitzt sichtlich niedergeschlagen auf dem Sofa, der Blick fest auf sein Handy gerichtet. "Lange nicht mehr" habe sie Mike so "geknickt" gesehen, so Leyla, und die Sorgen sind berechtigt.
Regen sorgt für Planungschaos – "Nicht wie wir uns das vorgestellt haben"
Denn während die Region in den letzten Wochen von Sonne verwöhnt wurde, ist pünktlich zur Ankunft von Leyla und Mike das Wetter umgeschlagen. Für Mike eine bittere Enttäuschung, wie er selbst festhält: "Wir kommen hier hin und genau an den Tagen, wo das bei uns hier wichtig ist, ist einfach Regen. So oder so ist es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärt er bedrückt und bringt die Hoffnungslosigkeit auf den Punkt. Mehr als ein halbes Jahr hätten sie gemeinsam auf diesen Moment hingearbeitet – nun ist unsicher, ob ihre Hochzeit wie geplant stattfinden kann.
Wetter sorgt für Planungsdruck und Unsicherheiten
Besonders problematisch: Die Wetterlage erzwingt kurzfristige und unangenehme Entscheidungen. Muss das Brautpaar die gesamte Traumhochzeit nach drinnen verlegen? Reichen provisorische Zelte als Schutz vor dem Regen? Viel hängt von der genauen Prognose ab, weshalb Mike nonstop die Wetter-Apps checkt. Auch Leyla kann den Frust ihres Mannes nachvollziehen – die Situation sei aktuell einfach "richtig schlimm".
Standesamtlich verheiratet – droht das Hochzeitsfest ins Wasser zu fallen?
Die Hochzeit unter freien Himmel war einer der Gründe, warum sich das Paar überhaupt für eine Feier in Italien entschieden hat. Jetzt müssen sie realistisch überlegen: Wie flexibel ist die Location? Mike bringt es auf den Punkt: "Die Location ist halt nicht dafür gemacht, nach drinnen zu verlegen." Der Gedanke, ausgerechnet am Hochzeitstag von Regen überrascht zu werden, macht ihn einfach "richtig traurig".
Ob sich am Wetter noch etwas ändert und die Heiters ihren großen Traum in Italien doch noch wie geplant verwirklichen können, bleibt abzuwarten.
Quelle: Instagram/leylaheiter