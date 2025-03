Mike Heiter und Leyla Lahouar: Große Verkündung in "Let's Dance"-Liveshow

Die Nachricht, dass Leyla und Mike im Sommer heiraten wollen, scheint aber noch nicht zu allen durchgedrungen zu sein. Kein Problem für Mike Heiter, der die News am Freitag (07. März 2025) einfach nochmal bei "Let’s Dance" verkündete. Leyla hatte in Liveshow 2 ihren ersten großen Auftritt, nachdem sie in der Vorwoche krankheitsbedingt gefehlt hatte. Mike schaute vom Publikum aus zu. Als RTL kurz vor der "Wer ist raus"-Verkündung Zeit schinden musste, holte Moderator Daniel Hartwich Mike auf die Bühne und interviewte ihn. Dabei bestätigte der 32-Jährige dem verdutzten Moderator auch: "Dieses Jahr wird geheiratet". Hartwich hakte lieber nochmal nach, ob es tatsächlich schon so bald so weit sei. Ja, so Heiter begeistert.