Leyla & Mike Heiter: Hochzeit in Gefahr? "Nicht wie wir uns das vorgestellt haben"

Denn während die Region in den letzten Wochen von Sonne verwöhnt wurde, ist pünktlich zur Ankunft von Leyla und Mike das Wetter umgeschlagen. Für Mike eine bittere Enttäuschung, wie er selbst festhält: "Wir kommen hier hin und genau an den Tagen, wo das bei uns hier wichtig ist, ist einfach Regen. So oder so ist es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärt er bedrückt und bringt die Hoffnungslosigkeit auf den Punkt. Mehr als ein halbes Jahr hätten sie gemeinsam auf diesen Moment hingearbeitet – nun ist unsicher, ob ihre Hochzeit wie geplant stattfinden kann.