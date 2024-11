Liam Payne: Autopsie-Ergebnisse liefern erschreckende Details

Liam Payne (†31) ist am 16. Oktober 2024 verstorben. Der ehemalige "One Direction"-Sänger ist in einem Hotel in Buenos Aires von einem Balkon aus dem dritten Stock gestürzt. War es Selbstmord? War es ein Versehen? Waren doch andere Personen beteiligt? Die Ergebnisse der Autopsie sind da und liefern schockierende neue Details.