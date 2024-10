Liam Payne: Stalking, Alkohol & Gewalt! Heftige Vorwürfe vor seinem Tod

Ob Liam Payne zum Zeitpunkt seines Todes unter Drogen stand, wird derzeit nur spekuliert, dennoch ist der Umgang mit Suchtmitteln ein Thema, das den Sänger schon seit Jahren begleitet. 2019 sprach Liam bereits offen über seine schwerste Zeit. Im Podcast "The Diary of a CEO" ließ er durchsickern, dass er während seiner Zeit bei "One Direction" mit Drogen und Alkohol zu kämpfen hatte.

Er gibt zu, "am Tiefpunkt" gewesen zu sein. Auf die Frage, ob auch Suizid-Gedanken dazugehört hätten, antwortete er: "Ja", und führt weiter aus: "Es gibt Dinge, über die ich definitiv nie, nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm" und niemand habe gemerkt, was wirklich in ihm vorging – scheinbar auch bis zuletzt nicht.

Am Tag seines Todes veröffentlichte der Sänger noch ein Video auf Snapchat, in dem er verlauten ließ: "Lovely Day in Argentina", zu Deutsch "Ein wundervoller Tag in Argentinien" – wenige Stunden später war er tot. Die genauen Umstände seines Sturzes aus dem dritten Stock sind bislang nicht geklärt. Das Bestürzen über den plötzlichen Tod des "One Direction"-Stars ist und bleibt jedoch groß.

Wenn du selbst Hilfe benötigst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr) www.telefonseelsorge.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote

Deutsche Depressionshilfe 0800 33 44 533 www.deutsche-depressionshilfe.de/start