Fokus der neuen Folgen liegt auf Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und ihrer Vergangenheit. Ihr Jugendfreund David taucht überraschend in der Sachsenklinik auf – angeblich nur als Patient. Doch schnell wird klar: Zwischen den beiden liegt mehr in der Luft als nur medizinisches Interesse! Nach einer Wirbelsäulen-OP möchte er sich eine zweite Meinung einholen. Doch Kathrin fällt es sichtlich schwer, Job und Gefühl zu trennen. Kein Wunder: David war früher schon heimlich in sie verliebt! Neben David ist der angehende Astronaut Adam Birken in der Klinik, der Beinamputierte muss vielleicht nicht mehr all zu lang warten um ins All zu fliegen, denn er passt perfekt in ein neues Forschungsprofil des Raumfahrtunternehmens.