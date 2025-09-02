Liebes-Schock bei "In aller Freundschaft": Trennung bei Kathrin & Roland?
Die Arzt‑Drama‑Serie "In aller Freundschaft" startet wieder durch. Doch was ist mit dem bekannten Ärztepaar los? Ist die Ehe in Gefahr?
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) unterhält sich mit ihrem Mann Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in der Folge am 02.09.
© MDR/Rudolf Wernicke
Endlich geht’s weiter! Die Kultserie "In aller Freundschaft" ist zurück aus der Sommerpause – und hat es in sich! Die letzten Folgen vor dem Break begeisterten die Fans wieder mit hochemotionalen Themen wie mysteriösen Herzklappenfehlern, Cyber-Attacken und natürlich jeder Menge Herzschmerz.
"In aller Freundschaft" zurück aus der Sommerpause: Das ist bisher passiert
Besonders hart trifft es Prof. Maria Weber, die nach einer Cyber-Attacke um ihre Karriere bangt – und plötzlich steht sie wegen dramatischer OP-Komplikationen im Kreuzfeuer. Auch bei Ina Schulte eskaliert die Situation: Ihr schwerkranker Vater, verbunden mit einer komplizierten Vater-Tochter-Beziehung – und dann der radikale Schritt: Auszeit in Jordanien! Nur Ex Kai Hoffmann weiß Bescheid. Doch auch er hat mit dem Tod seiner Mutter zu kämpfen und steht plötzlich seinem schwierigen Bruder Mirko gegenüber – inklusive Klinik-Chaos!
Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) muss nach seiner überstandenen Erblindung weiter um das Vertrauen der Patienten kämpfen, während sich bei Miriam und Nele zarte Gefühle entwickeln – oder doch zu schnell?
Jetzt kehrt "In aller Freundschaft" zurück. Die erste neue Folge mit dem Titel „Start und Landung“ wird am 2. September um 21:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Schon jetzt gibt es die Episode in der ARD-Mediathek. Dann folgen jeden Dienstag um die gleiche Zeit weitere Episoden.
Zeigen die neuen Folgen das Liebes-Aus von Kathrin und Roland?
Fokus der neuen Folgen liegt auf Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und ihrer Vergangenheit. Ihr Jugendfreund David taucht überraschend in der Sachsenklinik auf – angeblich nur als Patient. Doch schnell wird klar: Zwischen den beiden liegt mehr in der Luft als nur medizinisches Interesse! Nach einer Wirbelsäulen-OP möchte er sich eine zweite Meinung einholen. Doch Kathrin fällt es sichtlich schwer, Job und Gefühl zu trennen. Kein Wunder: David war früher schon heimlich in sie verliebt! Neben David ist der angehende Astronaut Adam Birken in der Klinik, der Beinamputierte muss vielleicht nicht mehr all zu lang warten um ins All zu fliegen, denn er passt perfekt in ein neues Forschungsprofil des Raumfahrtunternehmens.
Und was ist mit Jugendfreund David und Kathrin? Die Chemie stimmt – aber was wird aus Roland und Kathrin? Ist ihre Ehe in "In aller Freundschaft" in Gefahr?
Es bleibt weiterhin spannend und die Fans können sich auf herzergreifende Momente freuen!