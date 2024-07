Lili Paul-Roncalli: "Ich würde die Manege vor jedem Beruf wählen"

Was würdest Du niemals tragen?

Auf keinen Fall würde ich echten Pelz tragen.

Was würdest Du gerne einmal tragen, aber traust Dich nicht?

Ich glaube insbesondere durch meinen Beruf als Artistin habe ich schon das ein oder andere außergewöhnliche Teil an. Deswegen traue mich eigentlich alles, was mir gefällt, auch anzuziehen. Aber natürlich gibt es Klamotten, die will ich gar nicht anziehen – aber das ist dann auch einfach Geschmackssache.

Du hast bereits eine eigene Dirndl Kollektion. Hast Du weitere Pläne als Designerin?

Die Dirndl Kollektion hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem der Kreationsprozess. Ich designe übrigens auch all meine Kostüme selbst, die ich im Zirkus trage und das eigentlich schon seitdem ich sieben, acht Jahre alt bin. Mode war anscheinend schon immer meine versteckte Leidenschaft. Als Kindt durfte ich immer mitentscheiden und ich bin mir sicher, dass ich den ein oder anderen Schneider mit meinen Ideen verrückt gemacht habe. Von daher wäre ich für alles weitere auch offen und vielleicht ergibt sich das auch noch in der Zukunft.

Lena Gercke hat mittlerweile ihre eigene Modemarke – Kannst Du Dir das auch vorstellen? Wenn ja, wie würde diese aussehen?

Das wäre natürlich ein großer Traum. Hierhinter steckt ganz viel Arbeit, aber es würde auch wahnsinnig viel Spaß machen – vor allem der kreative Designbereich ist der, in dem ich mich am liebsten aufhalte. Mit dem Gedanken habe ich also schon oft gespielt, aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen würde. Einerseits mag ich romantische Sommerkleider am liebsten, andererseits mag ich auch casual Sportkleidung sehr, denn durch meinen Beruf bin ich darin ja quasi groß geworden. Vielleicht also ein Mix aus beidem (lacht)?

Durch "Let’s Dance" kennen Dich mittlerweile auch sehr viele TV Zuschauer- In welcher Sendung würdest Du noch gerne mitmachen?

Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, 'Let’s Dance' ist eigentlich mein liebstes Format im deutschen Fernsehen. Und ich finde es schade, dass immer mehr Trash TV im Kommen ist. Natürlich kann das mal lustig sein, aber schlussendlich will ich da dann doch nicht mitwirken.