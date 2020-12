Lili Paul-Roncalli: Liebes-Sensation! Ist DAS ihr neuer Freund?

Schon lange fragen sich die Fans von Lili Paul-Roncalli, ob die Zirkus-Schönheit einen Freund hat. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als wäre die 22-Jährige frisch verliebt. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite soll es sich um den österreichischen Tennis-Star Dominic Thiem handeln. Angeblich hatten die beiden ein romantisches Date. Doch was steckt wirklich dahinter?