Lili Paul-Roncalli: "Mein Vater hat mich gelehrt, dass man alles erreichen kann"

Welche Bedeutung hat die Bezeichnung „She Boss“ für dich?

"Für mich war es erstmal eine große Ehre, dass mich Lascana mit solchen Augen gesehen hat. Auf das heutige Frauenbild trifft diese Bezeichnung sehr gut zu, dennoch müssen meiner Meinung nach Frauen noch mehr für ihre Anerkennung kämpfen als es Männer müssen. Ich wurde von meinen Eltern zur Selbstständigkeit erzogen. Mein Vater hat mich gelehrt, dass man alles erreichen kann, wenn man es selbst auch wirklich zu 100 % will."

Worauf freust du dich am meisten in deiner neuen Rolle als Geschäftsführerin des Familienimperiums?

"Noch ist es nicht ganz so weit. Mein Vater hat schon noch alle Zügel in der Hand. Doch im Verlauf der Pandemie hat er uns mehr und mehr Freiheiten gewährt. So konnten meine Geschwister und ich mehr Ideen ins Unternehmen einbringen und mehr Verantwortung übernehmen. Mir macht es sehr viel Spaß gemeinsam mit meinen beiden Geschwistern unsere Ideen in das Unternehmen einzubringen und von den Erfahrungen unseres Vaters zu profitieren."

Du wirkst stets sehr selbstbewusst, souverän und diszipliniert. Plagen dich hinter den Kulissen manchmal auch Sorgen und Ängste? Wie gehst du damit um?

"Angst ist das falsche Wort. Ich würde eher sagen Respekt. Ich bin von Natur aus eher ein ruhiger Mensch und bleibe auch in Stresssituationen meist entspannt, das habe ich durch meine Auftritte in der Manege und auf der Bühne gelernt. Das kommt mir jetzt zugute."