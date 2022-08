Lili Paul-Roncalli: Panische Angst! Dunkle Wolken über ihrem Glück

Lili hat große Angst

Noch schnell einen Spagat im Stehen, dann ist die Szene im Kasten: Beim Shooting für die neue Fuze-Tea-Kampagne in Köln zeigte Lili wieder mal, dass die Schwerkraft offenbar keine Macht über ihren geradezu unheimlich biegsamen Body hat. Die Einzigartigkeit eines jeden Menschen steht im Mittelpunkt der Kampagne für das kalorienarme Erfrischungsgetränk. Das passt gut, denn Lilis Vergangenheit ist wirklich ziemlich ungewöhnlich. "Was mich total geprägt hat, war die Kindheit im Zirkus", verrät sie im "Closer"-Talk. "Das Aufwachsen mit so vielen Menschen und Kulturen war einzigartig."

Nicht nur in der Manege begeisterte sie, auch hinter den Kulissen, wo sie schon in sehr jungen Jahren kräftig mit anpackte: Von Kindesbeinen an entwarf sie ihre Kostüme selbst. "Ich zeichne zwar nicht so schön", räumt sie bescheiden ein, "aber ich kann es der Schneiderin dann immer ganz gut erklären." Selbstbewusstes Auftreten, sagt sie, sei das Wichtigste, wenn man vor Publikum bestehen will. Das bedeute aber nicht, dass ihr Nervenflattern fremd sei. "Ich glaube, ich habe wie jeder andere die Angst zu versagen", gesteht sie. "Man will natürlich das Beste von sich zeigen." Bald hat sie dazu wieder Gelegenheit: Im September kehrt sie erstmals nach zwei Jahren auf die Zirkus-Bühne zurück. Klar sei sie aufgeregt, gibt sie zu. "Aber ich bin zuversichtlich, dass es eine tolle Show wird." Wir drücken jedenfalls die Daumen …

