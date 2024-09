Lilli Schweiger: Sie ist wieder da! Deshalb hat sie sich vier Jahre zurückgezogen

Diesen Weg gehen nur Wenige: Lilli Schweiger hatte schon als Kind eine stabile Karriere als Schauspielerin; ihr Debüt gab sie 2007 im Kino-Erfolg "Keinohrhasen". Danach spielte sie in "Zweiohrküken" (2009), "Hot Dog" und "Klassentreffen 1.0" (2018) und moderierte zwischendurch die Serie "Pfotenbande" (2011-2012). Einer erfolgreichen Karriere vor der Kamera stand nichts im Wege, und doch traf Lilli Schweiger im Jahr 2020 eine überraschende Entscheidung: Sie möchte Tischlerin werden. Also begann sie kurzerhand ihre Ausbildung; die nahm sie sogar so ernst, dass sie alles anderes dafür liegen ließ. Keine Filmprojekte, keine TV-Auftritte, ja nicht einmal mehr ihren Instagram-Account pflegte sie weiterhin.