Pietro Lombardi und Luna Schweiger: Plötzlich vereint! Große Überraschung für die Fans

Aktuell steht Pietro Lombardi für die neue Staffel DSDS vor der Kamera. In der Show, die er selbst vor 13 Jahren gewonnen hat. Die Prime-Video-Show wird eine ganz neue Erfahrung für ihn. Wie er sich schlagen wird und ob er es wirklich schafft sechs Tage und fünf Nächte in absoluter Dunkelheit zu überstehen? Das wird sich zeigen. Fakt ist: Jeder Promi kann das Experiment abbrechen, wenn er nicht mehr kann. Ob der 32-Jährige also auch die Reißleine zieht? Nur eines ist jetzt schon klar: Die Fans des Musikers werden sich riesig darüber freuen, Pietro mal in einer ganz neuen Show zu sehen. Und sie werden den Star sicher bedingungslos supporten!