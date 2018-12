Lilly Becker: "2018 war die schlimmste Zeit meines Lebens"

"2018 war wirklich die schlimmste Zeit meiner 42 Jahre Leben und das werde ich nie vergessen", gab Lilly gestern Abend im -Jahresrückblick "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" zu. Sie musste sich von gleich zwei wichtigen Personen aus ihrem Leben verabschieden. Nicht nur ihre geliebte Großmutter Esseline verstarb, sondern auch die Ehe mit Boris Becker ging in die Brüche.

Lilly Becker: "Wir haben beide Fehler gemacht"

"Ich bin maßlos enttäuscht von ", sagte sie rückblickend. "Was es so schlimm macht, ist, dass alles jetzt in der Öffentlichkeit passiert. Aber ich habe einen öffentlichen Mann geheiratet, vielleicht gehört es dazu. Ich schäme mich dafür, dass wir beide es nicht geschafft haben, das persönlich und privat zu klären. Ich glaube, wir haben beide Fehler gemacht." Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, erzählte sie jedoch nicht.

Gibt es ein Liebescomback?

Alles was jetzt für die 42-Jährige zählt ist Sohn Amadeus. "Ich möchte, dass Amadeus in zehn Jahren sagt: 'Mama, du bist eine tolle Frau. Was du gemacht hast' und das ist auch das Wichtigste für mich." Bei der Scheidung geht es vor allem darum, dass "die Zukunft von Amadeus geregelt ist." Momentan teilen sich Lilly und Boris das Sorgerecht für ihren Sohn. Die beiden sehen sich nur noch, wenn er Amadeus abholt. "Und das reicht auch", stellte sie klar. Ein Liebescomeback? "Völlig ausgeschlossen."